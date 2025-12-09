Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der Sportring Mücheln vor 72 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Die 72 Besucher auf dem Sportplatz Mücheln haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Müchelner besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 3:1 (2:1) souverän.

Nach gerade einmal 19 Minuten schoss Paul Sell das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Müchelner konterten in der 35. Minute. Diesmal war Lukas Kräuter der Torschütze.

Sportring Mücheln und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 1:1 in Minute 35

Unentschieden. Müchelns Paul Heiko Schubert konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Finn Andreas Marggraf kam rein für Yannik Jaskula und Robin Saddei für Lennert Damian Büttner. Auf der Gastseite sprangen Luca Brendel für Nick Simon und Fabian Kopp für Joao Carlos Dos Prazeres Pires ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Sportring Mücheln e.V. steckte zweimal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Robin Saddei den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (80.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Der Sportring Mücheln rutschte dennoch auf Platz sieben.

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Hiersig, Kuhnert, Grosser, Büttner (61. Saddei), Semmer, Sell (84. Reinboth), Schubert (88. Kunze), Berghammer (77. Sommerwerk), Jaskula (53. Marggraf)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Krämer, Simon (48. Brendel), Köhler, Ghebregergis, Kowol, Kräuter, Dos Prazeres Pires (56. Kopp), Ullmann, Rothhoff, Soulama

Tore: 1:0 Paul Sell (19.), 1:1 Lukas Kräuter (35.), 2:1 Paul Heiko Schubert (42.), 3:1 Robin Saddei (80.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Peter Dännhardt, Holger Bornschein; Zuschauer: 72