Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Heimverein FC RSK Freyburg gegen den BSC 99 Laucha ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief ohne Tor. Erst in der Nachspielzeit schoss Max Schirner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSC 99 Laucha musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Die Freyburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (64.).

64. Minute FC RSK Freyburg auf Augenhöhe mit BSC 99 Laucha – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC RSK Freyburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der FC RSK Freyburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Bagdohn (66. Schied), Sambu, Mänicke (66. Kaiser), Weise, Hüttig (59. Alalo), Großmann, Schirner, Schulz, Töpe, Kirchhoff

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Handt (73. Schmidt), Schneller (90. Starch), Krentz, Saal, Schumann, Bothe, Thieme (90. Porse), Riesen, Hahnemann (90. Schaer), Keidel

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260