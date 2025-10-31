Für den Gastgeber VfB 1906 Sangerhausen II endete das Duell mit dem SV Kelbra am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Sangerhausen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB 1906 Sangerhausen II und SV Kelbra ist gleichauf geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Tim Lange für Sangerhausen traf und in Minute 58 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

64. Minute VfB 1906 Sangerhausen II gleichauf mit SV Kelbra – 1:1

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Illia Nosov, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kelbraer zu erlangen (64.). Der VfB 1906 Sangerhausen II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Kelbra

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Stöhr, Reiber, Eisler, Gümül, Dietze, Baum, Hetke, Schröter, Buchhorn, Fuhrmann (19. Lange)

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Shpikula, Tagishi (64. Steinberg), Matschulat, Eis, Nosov, Seliushkov, Khudyi, Rybak, Gurniak

Tore: 1:0 Tim Lange (58.), 1:1 Illia Nosov (64.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Philipp Haacke, Nils Schäfer; Zuschauer: 120