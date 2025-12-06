Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf und dem SV Kelbra mit einem Remis.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Tony Hempel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 56, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 13

1:1 für SV Wacker 1919 Wengelsdorf und SV Kelbra – 84. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Illia Nosov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Kelbraer Team errang (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SV Kelbra

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Hähnel, Erovic (77. Elmi), Brovii, Marschhausen, Hempel, Rutz, Lewinski, Woithe, Osmanaj, Horstka

SV Kelbra: Mykhailov – Conde, Shpikula, Khudyi, Gurniak, Eis, Matschulat, Sommer, Barthel, Nosov, Hegenbart (81. Sommer)

Tore: 1:0 Tony Hempel (56.), 1:1 Illia Nosov (84.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Matthias Wagner, Charlott Ziehm; Zuschauer: 57