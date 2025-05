Fußball-Landesklasse 6: Der Heimvorteil half der SG Spergau am Samstag nicht, als sie sich vor 53 Fans mit 0:3 (0:0) gegen den SV Zöschen 1912 verabschieden musste.

Leuna/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Nino Hammerschmidt. Der Trainer von Spergau musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Zöschen beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Sebastian Schlorf (SV Zöschen 1912) netzte dann spät in Spielminute 72 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch David Schrahn (77.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 25

Minute 77: SG Spergau mit 0:2 im Rückstand

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Lenny Hoffmann ersetzte Alexander Immig und Toni Pohle kam rein für Matthias Peter. Auf der Gastseite sprangen Niklas Gemazashvili für Fabian Junge und Niklas Erl für Sebastian Schlorf ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Zöschen 1912 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Niklas Erl (Zöschen) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:0 verließen die Leunaer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – SV Zöschen 1912

SG Spergau: T. Bernhardt – C. Bernhardt (83. Böttger), Osmanaj, Peter (83. Pohle), Völkerling, M. Jauck, Immig (78. Hoffmann), Ionasanu, E. Jauck, Machner, Hammerschmidt

SV Zöschen 1912: Jung – Kühnel (60. Kops), Rieder (86. Elhakim), Scheibe, Junge (80. Gemazashvili), Krug, Felske, Schrahn, Mißner, Mißner, Schlorf (83. Erl)

Tore: 0:1 Sebastian Schlorf (72.), 0:2 David Schrahn (77.), 0:3 Niklas Erl (90.+3); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Tobias Hornung, Thomas Nolte; Zuschauer: 53