Fußball-Landesklasse 6: Der Heimbonus half dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 am Samstag nicht, als er sich vor 99 Fans mit 0:2 (0:0) gegen den SSC Weißenfels II verabschieden musste.

Vor 99 Zuschauern hat sich das Team von Jan Freudenberg mit 0:2 (0:0) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Phillip Kopp (SSC Weißenfels II) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 liegt 0:2 zurück – Minute 66

Schon fünf Minuten darauf konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Kräuter (69. L. Schmidt), Kowol (69. Drischmann), Köhler (46. Brendel), Rothhoff, F. Kopp, L. Kopp, Schell, Krämer, Freudenberg

SSC Weißenfels II: Magul – Kopp, Schumann, Ducke (65. Petrick), Kresse (46. Scherbaum), Scheiding, Olajide (79. Karl), Beyer (85. Maas), Thormann, Hauer (71. Roy), Barnickel

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99