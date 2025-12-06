Mit einer Niederlage für die Turbine Halle II endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. SV Sennewitz mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen der Turbine Halle II und 1. SV Sennewitz. 41 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Richart Alfred Herrmann die Gäste in Führung (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Die Hallenser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – 1. SV Sennewitz

Turbine Halle II: Umlauft – Zahn (83. Makosch), Kochmann, Titonis, Brülls (77. Hayatou), Everding, Braunschweig, Müller, Anders, Wehse (57. Dannemann), Kuske

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Herrmann (63. Lorenz), Angermann, Gerlach, Seidewitz (81. Boettcher), Von Cieminski, Berner (63. Mähnert), Bukenya, Horn, Bartschek (63. Schmidt), Görlitz

Tore: 0:1 Richart Alfred Herrmann (51.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Frank Sanetra; Zuschauer: 41