Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Romonta 90 Stedten und der FC Eintracht Köthen am Samstag 5:3 (2:1) getrennt.

Janes Marschall (FC Eintracht Köthen) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Thomas den Ball ins Netz.

41. Minute SV Romonta 90 Stedten gleichauf mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Spielstand 1:1. Das Mansfelder Team ging in die Vollen und erkämpfte sich die Führung. Nils Grünhage traf in Spielminute 44 per Strafstoß. So einfach ließen sich die Köther jedoch nicht unterkriegen. Oleksandr Ishchenko schoss und traf in der 53. Spielminute noch einmal, gefolgt von Marschall (69.). So leicht ließen sich die Mansfelder jedoch nicht abhängen. Franz Schrötter schoss und traf in Spielminute 76 ein weiteres Mal, gefolgt von Grünhage (85.). Spielstand 4:3 für den SV Romonta 90 Stedten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Romonta 90 Stedten noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Grünhage (Stedten) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:3 gingen die Mansfelder als Sieger vom Platz. Die Mansfelder haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – FC Eintracht Köthen

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Nachtwein, Schrötter, Höher, Siedler (82. Berger), Grünhage, Kaschperk (25. Thomas), Lindau, Merker (72. Pfautsch), Prenz, Bielig

FC Eintracht Köthen: Friese – Abou, Passou Bitalounani (46. Krause), Marschall, Dzwonik, Paquo, Winter (83. Richter), Finze, Ishchenko, Räber Cruz (77. Fritsch), Becker

Tore: 0:1 Janes Marschall (15.), 1:1 Maximilian Thomas (41.), 2:1 Nils Grünhage (44.), 2:2 Oleksandr Ishchenko (53.), 2:3 Janes Marschall (69.), 3:3 Franz Schrötter (76.), 4:3 Nils Grünhage (85.), 5:3 Nils Grünhage (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Robert Blöhm, Leonard Korn; Zuschauer: 40