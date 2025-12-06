Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Hettstedt fuhr der SV Höhnstedt am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Salzatal/MTU. Der SV Höhnstedt und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Marcel Rickert (SV Höhnstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Hettstedter in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oliver Bendzko den Ball ins Netz.

52. Minute SV Höhnstedt und FC Hettstedt im Gleichstand – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Vincent Matz/Höhnstedt (71.), gefolgt von Moritz Uhlig (FC Hettstedt) in Minute 80. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Matz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Salzataler Mannschaft den Sieg zu bescheren (89.). Der SV Höhnstedt hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – FC Hettstedt

SV Höhnstedt: Orlamünde – Ruckhardt, Schauer, Dressel, Rickert, Raase, Balashov, Matz (89. Schüler), Schulz, Behrend, Folter

FC Hettstedt: Honigmann – Krey, Bendzko, Krey (75. Svitiukha), Wienholz (68. Uhlig), Stein, Kosko, Döring, Doberenz (68. Mussin), Mühlenberg, Kemnitz

Tore: 1:0 Marcel Rickert (30.), 1:1 Oliver Bendzko (52.), 2:1 Vincent Matz (71.), 2:2 Moritz Uhlig (80.), 3:2 Vincent Matz (89.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Thomas Harnisch, Hannes Reinhard Schmidt; Zuschauer: 96