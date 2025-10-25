Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SV Eintra. Lüttchendorf vor 42 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau II freuen.

SV Eintra. Lüttchendorf erringt einen Heimsieg gegen SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz an der B 80 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Mansfelder gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Dölau.

Hans Siebenhühner traf für den SV Eintra. Lüttchendorf in Spielminute 23 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SV Eintra. Lüttchendorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 86. Minute

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paul Stoye (Lüttchendorf) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Mansfelder den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Siebald, Horlbog, Fiebiger (60. Kolle), Petraj, Schulze, Gerlach, Schlegel, Kalalib Alshabi, Siebenhühner, Stoye (86. Hajdarpasic)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter, Troitzsch, Freund, Hermann, Grimm, Kleinert, Klaus, Öder (67. Wittmann), Kleinert (72. Werdan), Ranft

Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42