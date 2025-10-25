Der SSV 90 Landsberg erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 61 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf II.

Landsberg/MTU. Die 61 Besucher des Sportforums haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Landsberger besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 3:0 (2:0) souverän.

Nach gerade einmal elf Minuten schoss Maik Stryjakowski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Benjamin Rappe den Ball ins Netz (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

SSV 90 Landsberg führt mit 2:0 – 23. Minute

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen.

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Acht Minuten nach Anstoß gelang es Clemens Darmochwal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (53.). In Spielminute 88 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf II noch eine Gelbe Karte ein. Die Landsberger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – BSV Halle-Ammendorf II

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Kleeblatt, Darmochwal, Stryjakowski (77. Voß), Rappe (73. Schlesier), Köhler (85. Knorr), Reuschel, Knaut, Diallo (73. Thiel), Scheller (85. Stephan), Hampel

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Thurm (73. Beyer), Cramer (77. Walter), Kominek, Gehrke-Walther, Kirchbach, Schmidt, Saul (73. Hanke), Unger (77. Eckl), Kanditt, Ihezuru (28. Gonzalez Sospedra)

Tore: 1:0 Maik Stryjakowski (11.), 2:0 Benjamin Rappe (23.), 3:0 Clemens Darmochwal (53.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Tobias Ratey, Karsten Bukvic; Zuschauer: 61