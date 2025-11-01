Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen fuhr die SG Reußen am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Landsberg/MTU. Reußen – Köthen: Nachdem die SG Reußen an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Mathias Blum, als Marcel Grzegorz Dzwonik für Köthen traf und in Spielminute 75 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Köther konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

83. Minute SG Reußen gleichauf mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Nur vier Minuten später konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Landsberger Elf erzielen (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Benze, Schicha, Broda, Besser (78. John), Herrmann, Krieger (61. Czaplicki), Krüger, Drewlo, Schulz, Gewinner

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Passou Bitalounani, Finze, Paquo (46. Ishchenko), Diawara (51. Winter), Sawaneh, Marschall (86. Al-Ghashm), Räber Cruz (67. Abou), Becker (89. Schiesewitz), Kallenbach

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23