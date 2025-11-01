Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Eintracht Köthen heimste die SG Reußen am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 ein.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Sieg für das Team aus Reußen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Mathias Blum, als Marcel Grzegorz Dzwonik für Köthen traf und in Spielminute 75 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Dennis Schulz (83.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

1:1 Ausgleich im Spiel SG Reußen gegen FC Eintracht Köthen – 83. Minute

Nach wenigen Momenten gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Landsberger zu entscheiden (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Herrmann, Drewlo, Krieger (61. Czaplicki), Benze, Schicha, Broda, Schulz, Gewinner, Besser (78. John), Krüger

FC Eintracht Köthen: Friese – Finze, Passou Bitalounani, Paquo (46. Ishchenko), Becker (89. Schiesewitz), Dzwonik, Räber Cruz (67. Abou), Marschall (86. Al-Ghashm), Sawaneh, Diawara (51. Winter), Kallenbach

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23