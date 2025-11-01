Die SG Reußen errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Reußen und Köthen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:0)-Sieg für das Team aus Reußen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Marcel Grzegorz Dzwonik (FC Eintracht Köthen) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Köther konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

SG Reußen Kopf an Kopf mit FC Eintracht Köthen – 1:1 in Minute 83

Nur vier Minuten später konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Landsberger Mannschaft erzielen (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Herrmann, Krüger, Schicha, Broda, Benze, Krieger (61. Czaplicki), Schulz, Gewinner, Drewlo, Besser (78. John)

FC Eintracht Köthen: Friese – Dzwonik, Diawara (51. Winter), Marschall (86. Al-Ghashm), Kallenbach, Finze, Räber Cruz (67. Abou), Becker (89. Schiesewitz), Passou Bitalounani, Paquo (46. Ishchenko), Sawaneh

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23