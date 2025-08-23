Der SG Reußen gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, die Turbine Halle II mit 5:2 (2:0) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Landsberg/MTU. Am Samstag haben sich die SG Reußen und die Turbine Halle II ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (2:0).

Schon kurz nach Spielstart schoss Nick Broda das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Landsberger legten in der 40. Spielminute nach. Diesmal war Dennis Schulz der Torschütze.

SG Reußen führt nach 40 Minuten 2:0

Die Landsberger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Nick Broda versenkte den Ball in der 56. Minute, gefolgt von Luca Finn John (63.). Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Landsberger den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Gefährlich wurde die Situation für die Landsberger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:1. Luca Finn John schoss und traf in Spielminute 74 ein weiteres Mal. Spielstand 5:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Lorenz Paul Heldt (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Landsberger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – Turbine Halle II

SG Reußen: Harre – Broda (61. John), Flaschina, Benze, Schicha, Gewinner, Märtens, Besser, Herrmann, Schulz (72. Hurt), Grobstich

Turbine Halle II: Umlauft – Kallen (65. Thermann), Kuske, Leinhoß (72. Zahn), Everding, Braunschweig, Otremba, Titonis (65. Büchner), Schulze, Heldt, Kasparek

Tore: 1:0 Nick Broda (1.), 2:0 Dennis Schulz (40.), 3:0 Nick Broda (56.), 4:0 Luca Finn John (63.), 4:1 Eric Grobstich (69.), 5:1 Luca Finn John (74.), 5:2 Lorenz Paul Heldt (88.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Andreas Kurth, Holger Bornschein; Zuschauer: 26