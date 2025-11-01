Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 gelang der SG Reußen ein 2:1 (0:0)-Triumph über den FC Eintracht Köthen.

Landsberg/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat die SG Reußen nach einem klaren Rückstand den FC Eintracht Köthen mit einem 2:1 (0:0) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Sebastian Dähne (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Landsberger (19., 73.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Mathias Blum, als Marcel Grzegorz Dzwonik für Köthen traf und in Spielminute 75 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Dennis Schulz den Ball ins Netz (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Minute 83 SG Reußen auf Augenhöhe mit FC Eintracht Köthen – 1:1

Nach wenigen Momenten gelang es Nick Broda, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Landsberger Mannschaft den Sieg zu bescheren (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Reußen – FC Eintracht Köthen

SG Reußen: Harre – Besser (78. John), Schicha, Broda, Benze, Gewinner, Schulz, Krieger (61. Czaplicki), Krüger, Herrmann, Drewlo

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz (67. Abou), Kallenbach, Paquo (46. Ishchenko), Marschall (86. Al-Ghashm), Finze, Becker (89. Schiesewitz), Dzwonik, Passou Bitalounani, Sawaneh, Diawara (51. Winter)

Tore: 0:1 Marcel Grzegorz Dzwonik (75.), 1:1 Dennis Schulz (83.), 2:1 Nick Broda (87.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Luca Toni Cordes; Zuschauer: 23