Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Mike Wiele feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Eintracht Köthen mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Köthen durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Jannik Twardy für Eisleben traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Twardy (10.) erzielt wurde.

Jannik Twardy kickt MSV Eisleben in 2:0-Führung – Minute 10

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Paul Schotte ersetzte Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner kam rein für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der MSV Eisleben musste zweimal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Yannik Rische (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Twardy (75. Eichler), Teske, Beese, Bobeliuk (70. Rische), Eckstein, Dimespyra (57. Schotte), Shtyrbu, Müller (64. Zeugner), Bloßfeld, Blankenburg (64. Roos)

FC Eintracht Köthen: Friese – Becker (59. Fritsch), Passou Bitalounani, Dzwonik, Kallenbach, Finze, Abou (79. Richter), Ishchenko, Sawaneh (66. Marschall), Räber Cruz, Paquo

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Zuschauer: 85