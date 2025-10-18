Kein Punktgewinn für Quedlinburger SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den FC Einheit Wernigerode II hinnehmen.

Nach gerade einmal 14 Minuten brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Brunner, Struckmeyer, Stertz (59. Arbeiter), Spannaus (68. Lindow), Hamann, Möller, Hahn, Beti (59. Bode), Pflug, Meves (46. Apel)

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Niehoff (46. Schmidt), Peszt, Kläfker, Blecker, Clemens (46. Beddigs), Böhme, Vollmer, Reitmann (81. Leventyüz), Kodatis, Foltis

Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50