Kein Punktgewinn für FC Victoria Wittenberg: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (1:0) einen Misserfolg gegen den Dessauer SV 97 I hinnehmen.

Nach haben sich der FC Victoria Wittenberg und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:3 (1:0) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Wappler am Ende der ersten Halbzeit, als Andreas Thöner für Wittenberg traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tim Körnig den Ball ins Netz.

FC Victoria Wittenberg führt in Minute 61 mit 2:0

Dessau war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 5 schoss und traf (73.). Der Beginn eines Comebacks. drei Minuten später legte das Team von Konstantin Risse nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Bittner (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Dessauer Elf erzielen (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 87 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wittenberger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – Dessauer SV 97 I

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Mucke, Thöner, Kießling, Arlt, M. Müller (65. J. Müller), Wakrim, M. Müller (62. C. Müller), Tann, M. Müller (75. Vurmo), Körnig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Schlichting (65. Yousef), Kieseler, Merkel, Apel, Markert (65. Rupprecht), Bittner (90. Kamschütz), Jornitz, Malende, Von Klöden, Dieckow

Tore: 1:0 Andreas Thöner (45.), 2:0 Tim Körnig (61.), 2:1 Florian Rupprecht (73.), 2:2 Julian Bittner (76.), 2:3 Julian Bittner (85.); Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 103