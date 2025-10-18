Ergebnis 8. Spieltag SSC Weißenfels erkämpft engen 1:0-Erfolg gegen SV Dessau 05
Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSC Weißenfels ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Dessau 05.
Weißenfels/MTU. Im Stadtstadion haben 86 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SSC Weißenfels und dem SV Dessau 05 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).
Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (30., 36., 83.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Timm Koch den Gastgeber in Führung (89.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Weißenfels
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 8
Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.
Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05
SSC Weißenfels: Lohmann – Necke (65. Dierichen), Schumann, Puphal, Purrucker (90. Olajide), T. Koch, Raßmann (65. Schneider), P. Koch, Luib, Hafkesbrink (56. Zerbe), Zozulia (90. Kopp)
SV Dessau 05: Becker – Friebe, Pälchen (90. Erdmann), Zoblofsky, Girke (46. Baumgart), Schultz (58. Von Zansen), Biriuk (90. Savrii), Mieth, Barabasch, Pratsch, Sparfeld
Tore: 1:0 Timm Koch (89.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Jannis Körner, Marcel Meier; Zuschauer: 86