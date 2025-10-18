Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem SSC Weißenfels ein 1:0 (0:0)-Triumph über den SV Dessau 05.

Weißenfels/MTU. Im Stadtstadion haben 86 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SSC Weißenfels und dem SV Dessau 05 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (30., 36., 83.). Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Timm Koch den Gastgeber in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Die Weißenfelser haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Dessau 05

SSC Weißenfels: Lohmann – Necke (65. Dierichen), Schumann, Puphal, Purrucker (90. Olajide), T. Koch, Raßmann (65. Schneider), P. Koch, Luib, Hafkesbrink (56. Zerbe), Zozulia (90. Kopp)

SV Dessau 05: Becker – Friebe, Pälchen (90. Erdmann), Zoblofsky, Girke (46. Baumgart), Schultz (58. Von Zansen), Biriuk (90. Savrii), Mieth, Barabasch, Pratsch, Sparfeld

Tore: 1:0 Timm Koch (89.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Jannis Körner, Marcel Meier; Zuschauer: 86