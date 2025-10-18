Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem FC Stahl Aken am Samstag nicht, als er sich vor 44 Zuschauern mit 2:5 (2:2) gegen den TuS Kochstedt verabschieden musste.

FC Stahl Aken verliert auf dem heimischen Platz mit 2:5 gegen TuS Kochstedt

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der TuS Kochstedt haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:5 (2:2).

In Minute 13 schoss Andy Dreßler das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Christopher Hein (15.) erzielt wurde.

15. Minute FC Stahl Aken gleichauf mit TuS Kochstedt – 1:1

Tor Nummer drei schoss Christian Lippert für Aken (31.). Es blieb spannend. Christopher Hein (Kochstedt) traf in Minute 38. Eric Landgraf traf für Kochstedt (51). Noah Samuel Hensen traf für Kochstedt (54). Spielstand 4:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Darvin Francis Hajowsky, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:5 auszubauen (57.). Der FC Stahl Aken rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – TuS Kochstedt

FC Stahl Aken: Schulz – Rzeznitzeck (71. Teichmann), Abdul Awali, Hellmer, Knauth, Ufer, Mrachacz, Dreßler (87. Mazurkevych), Müller, Rehsack, Lippert (76. Kutscher)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Landgraf (87. Starke), Ihbe, Krüger, Hajowsky, Streuber, Richter, Hein (90. Streit), Ziemba (46. Hensen), Karbath (72. Denell), Strokosch

Tore: 1:0 Andy Dreßler (13.), 1:1 Christopher Hein (15.), 2:1 Christian Lippert (31.), 2:2 Christopher Hein (38.), 2:3 Eric Landgraf (51.), 2:4 Noah Samuel Hensen (54.), 2:5 Darvin Francis Hajowsky (57.); Schiedsrichter: Jens Rosenbaum (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 44