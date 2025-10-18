Für den FC Victoria Wittenberg endete der 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Dessauer SV 97 I mit 2:3 (1:0).

Wittenberg/MTU. Nach haben sich der FC Victoria Wittenberg und der Dessauer SV 97 I am Samstag 2:3 (1:0) getrennt. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Wittenberg eine Niederlage gegen den Dessauer SV 97 I hinnehmen. 2:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Wappler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Andreas Thöner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tim Körnig den Ball ins Netz.

FC Victoria Wittenberg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 61. Minute

Dessau war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 5 schoss und traf (73.). Der Beginn eines Comebacks. drei Minuten später legte das Team von Konstantin Risse nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Bittner den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Dessau sicherte (85.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Victoria Wittenberg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 87 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom Dessauer SV 97 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wittenberger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – Dessauer SV 97 I

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Mucke, Tann, Wakrim, M. Müller (62. C. Müller), M. Müller (75. Vurmo), Arlt, Thöner, Körnig, M. Müller (65. J. Müller), Kießling

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Dieckow, Jornitz, Bittner (90. Kamschütz), Schlichting (65. Yousef), Merkel, Apel, Malende, Markert (65. Rupprecht), Kieseler

Tore: 1:0 Andreas Thöner (45.), 2:0 Tim Körnig (61.), 2:1 Florian Rupprecht (73.), 2:2 Julian Bittner (76.), 2:3 Julian Bittner (85.); Schiedsrichter: Felix Schmidt (Delitzsch OT Beerendorf); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 103