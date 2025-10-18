Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Eintracht Elster vor 63 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Roßlau durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Marvin Richter, als Philipp Schneider für Elster traf und in Spielminute 66 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Minute 90+7: SV Eintracht Elster liegt mit 2:0 vorne

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Elster kassierte einmal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Maurice Witzel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+7). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner gesichert. Der SV Eintracht Elster hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – T. Richter, Engelhardt, Kupplich (90. Jahn), Schüler (85. Remme), M. Witzel, Lavrov, Kase, Dietze, L. Witzel (75. Schuschke), Schneider (89. Donath)

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Marzian, Hanke (45. Krug), Ruge (75. Lorenz), Berke, Mieth, Hagendorf (83. Michaelis), Richter, Klausnitzer, Seiffert (62. Fleischer), Müller

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63