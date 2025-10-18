Der SV Eintracht Elster errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 63 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau.

Zahna-Elster/MTU. Die 63 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner schlugen die Gäste aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (66.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – 97. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Elster kassierte einmal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Maurice Witzel den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+7). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner entschieden. Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Kupplich (90. Jahn), Schneider (89. Donath), Schüler (85. Remme), T. Richter, Lavrov, Engelhardt, Kase, L. Witzel (75. Schuschke), M. Witzel, Dietze

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Berke, Müller, Hanke (45. Krug), Klausnitzer, Richter, Hagendorf (83. Michaelis), Marzian, Mieth, Seiffert (62. Fleischer), Ruge (75. Lorenz)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63