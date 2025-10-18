Für die SG Union Sandersdorf endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Philipp Heller für Halberstadt traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb (39.). Das Gegentor konnten die Sandersdorfer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Louis Walter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Minute 52 SG Union Sandersdorf gleichauf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf kassierte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Halberstädter zu entscheiden (90.+2). Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Mehnert, Choschnau, Stashenko (46. Wonneberger), Hamella, Farkas (72. Sauer), Nakano, Schnabel, Sponholz, Walter (87. Koto'o Djouokou), Scheibe (72. Brunner)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Stobbe, Grzega, Hackethal, Kohn, Heller, Hujdurovic (81. Zeidler), Ertmer (73. Huber), Boateng (58. Klaschka), Heinrich

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Zuschauer: 89