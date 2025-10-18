Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf II endete das Duell mit dem Zörbiger FC am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (2:1)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Der BSV Halle-Ammendorf II und der Zörbiger FC haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (2:1).

Nach nur 13 Minuten schoss Torsten Schmidt das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Zörbiger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Dmytro Piven der Torschütze (22.).

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Lennart Klein konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den Zörbiger FC, als Kevin Oertel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Zörbiger Team erzielte (50.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – Zörbiger FC

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – M. R. Beyer (73. R. Beyer), Thurm, Kanditt, Klein, Gonzalez Sospedra (84. Walter), Kirchbach, Piven, Geißler, Unger (81. Schieritz), Große

Zörbiger FC: Koller – Kleewein (46. Lindemann), Hempel, Schmidt, Oertel, Moreno Silva, Matthias, Teichert (68. Schönburg), Brenner (86. Schindler), Gansen (81. Nentwig), Seliger

Tore: 0:1 Torsten Schmidt (13.), 1:1 Dmytro Piven (22.), 2:1 Lennart Klein (27.), 2:2 Kevin Oertel (50.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Felix Bartel, Jens Sittel; Zuschauer: 80