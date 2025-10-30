Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Gastgeber SV Eintra. Lüttchendorf gegen den Zörbiger FC ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Kräftemessen zwischen SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC endet mit Remis 1:1

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC ist gleichauf geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

35. Minute SV Eintra. Lüttchendorf und Zörbiger FC im Gleichstand – 1:1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Zörbiger FC steckte einmal Gelb ein.

Nur kurz darauf gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Mansfelder zu erlangen (35.). Die Gegner vom Zörbiger FC beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Eintra. Lüttchendorf sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – Zörbiger FC

SV Eintra. Lüttchendorf: Bölke – Siebald, Siebenhühner, Horlbog, Kalalib Alshabi (64. Gerlach), Petraj, Stoye (87. Hajdarpasic), Fiebiger, Schlegel, Schulze, Gründler (60. Kolle)

Zörbiger FC: Koller – Deidok, Teichert, Oertel, Moreno Silva (67. Janders), Gansen, Matthias, Seliger, Brenner, Hempel, Kleewein (75. Schindler)

Tore: 0:1 Oliver Kleewein (33.), 1:1 Paul Stoye (35.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Jens Rosenbaum, Sven Wunderlich; Zuschauer: 65