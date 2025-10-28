Der Hallesche FC muss bis Saisonende auf Robert Berger verzichten. Der Abwehrspieler muss unters Messer. Wer zudem auch erstmal fehlen wird.

Robert Berger wird in dieser Saison nicht mehr für den HFC auflaufen können.

Halle/MZ - Hiobsbotschaft für den Halleschen FC: Wie der Fußball-Regionalligist am Dienstag bekanntgegeben hat, wird Abwehrspieler Robert Berger bis Saisonende fehlen. Der 28-Jährige hat sich - offenbar im Testspiel bei Hannover 96, als er zuletzt spielte - eine schwere Knieverletzung zugezogen. Er muss am Donnerstag operiert werden.

Berger war beim HFC als erfahrene Alternative für die defensiven Außenbahnen bislang eine zuverlässige Größe, zudem ist er Teil des Mannschaftsrats. In der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Hertha BSC II am Sonntag (14 Uhr/MZ.de) verriet Trainer Robert Schröder die genaue Diagnose: Berger hat einen Knorpelschaden erlitten. "An dieser Stelle noch einmal gute Besserung. Es tut mir extrem leid für den Jungen", so der Coach.

Auch Fabrice Hartmann lässt das Verletzungspech nicht los. Der Offensivspieler muss wegen muskulärer Probleme zwei Wochen pausieren. Beim 2:4 im Spitzenspiel gegen Lok Leipzig war der 24-Jährige zur Pause in der Kabine geblieben, nachdem er das 2:2 erzielt hatte.

Hartmann hatte zuvor aufgrund einer muskulären Verletzung im Oberschenkel bereits acht Wochen pausieren müssen, sieben Spiele verpasst. Fit und in Form ist der ehemalige Juniorennationalspieler der gefährlichste Angriffsspieler des HFC.