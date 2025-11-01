Für den Gastgeber 1. SV Sennewitz endete das Spiel gegen den FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einem 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Petersberg/MTU. Der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Rico Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Niklas Kasten den Ball ins Netz (70.).

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Lucas Seidewitz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Petersberger zu erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Seidewitz, Kasten, Lorenz (83. Herrmann), Bukenya, Görlitz, Gerlach, Dieske, Schmidt, Von Cieminski, Bartschek (61. Horn)

FC Hettstedt: Meinicke – Mühlenberg, Svitiukha (66. Krey), Hoffmann (86. Lettau), Krey, Döring, Stein, Kosko, Kemnitz (57. Bendzko), Wienholz, Doberenz

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37