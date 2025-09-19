Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 glückte dem Zörbiger FC ein 2:1 (0:1)-Triumph über den 1. SV Sennewitz.

Zörbig/MTU. Im Spiel zwischen Zörbig und Sennewitz am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Zörbig.

Lucas Seidewitz (1. SV Sennewitz) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Petersberger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Torsten Schmidt der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Zörbiger FC Kopf an Kopf mit 1. SV Sennewitz – 1:1 in Minute 62

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Colin Seliger (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Zörbiger Elf erzielen (89.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Zörbiger FC wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. SV Sennewitz beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (92.). Die Zörbiger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – 1. SV Sennewitz

Zörbiger FC: Koller – Seliger, Schindler (84. Janders), Lindemann (46. Teichert), Matthias, Deidok, Oertel, Schmidt, Gansen, Kleewein (75. Schönburg), Hempel

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Seidewitz (83. Herrmann), Angermann (80. Schmidt), Dittrich, Aleithe (51. Harm), Dieske, Kasten, Gerlach, Bukenya, Görlitz, Boettcher

Tore: 0:1 Lucas Seidewitz (30.), 1:1 Torsten Schmidt (62.), 2:1 Colin Seliger (89.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 170