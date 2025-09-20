Für den SSV 90 Landsberg endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den MSV Eisleben mit 2:3 (0:2).

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der MSV Eisleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Bereits kurze Zeit später leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Robert Voß den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (30.).

SSV 90 Landsberg hinkt 0:2 hinterher – Minute 30

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Matthy Wichmann/Landsberg (57.), gefolgt von Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) in Minute 63. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 4

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen.

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Twardy den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Eisleben sicherte (66.). In Spielminute 89 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein. Der SSV 90 Landsberg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – MSV Eisleben

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski, Scheller, Wichmann, Knaut, Madalschek, Köhler (86. Stephan), Voß (77. Schlesier), Hampel (80. Reuschel), Darmochwal, Diallo (80. Arndt)

MSV Eisleben: Agapi – Bobeliuk (66. Seidemann), Dimespyra, Teske (77. Olkhovskyi), Zeugner (69. Roos), Müller, Aßmann, Eckstein, Shtyrbu (61. Weise), Twardy, Beese (57. Damm)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (22.), 0:2 Robert Voß (30.), 1:2 Matthy Wichmann (57.), 2:2 Maik Stryjakowski (63.), 2:3 Jannik Twardy (66.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Mario Jeske, Lennox Jäger; Zuschauer: 37