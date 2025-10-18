Fußball-Landesklasse 5: An diesem Samstag hat der SV Höhnstedt im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den SV Eintra. Lüttchendorf unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Auf dem Sportplatz Höhnstedt wurden die Fans des SV Höhnstedt am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Tom Elias Kalcher ins Netz. Das Spiel endete 1:5 (0:4).

Gleich nach dem Anstoß schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Mansfelder legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (11.).

SV Höhnstedt hinkt 0:2 hinterher – 11. Minute

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (90.). Der SV Höhnstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Ruckhardt (63. Raase), Aschenbach (89. Hage), Schauer, Göring, Balashov, Matz, Mergner, Dressel (80. Häsler), Rickert, Schulz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Gerlach (80. Jankowski), Gründler, Schulze, Kalalib Alshabi, Horlbog (72. Hajdarpasic), Schlegel, Siebenhühner, Stoye, Petraj (77. Obeid), Fiebiger

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143