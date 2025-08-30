Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der SV Höhnstedt auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den 1. SV Sennewitz unterlag das Team von Wiebke Stauch mit 1:6 (0:2).

Salzatal/MTU. Die 141 Beobachter auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:6 (0:2) hinnehmen musste.

John Viany Bukenya (1. SV Sennewitz) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Jonas Dittrich den Ball ins Netz.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Kasten konnte in Minute 66 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Höhnstedt. In Minute 67 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Salzataler zu retten, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 86 und Niklas Kasten in Minute 88. Spielstand 5:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Richart Alfred Herrmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Petersberger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – 1. SV Sennewitz

SV Höhnstedt: Orlamünde – Dressel, Matz, Kossien (64. Mergner), Schauer, Göring, Aschenbach, Raase, Müller (45. Balashov), Rickert, Folter

1. SV Sennewitz: Al Hasan – Boettcher, Dieske, Klinge, Seidewitz (28. Dittrich), Kasten, Aleithe, Von Cieminski, Berner (60. Herrmann), Bukenya, Gerlach

Tore: 0:1 John Viany Bukenya (7.), 0:2 Jonas Dittrich (39.), 0:3 Niklas Kasten (66.), 1:3 Markus Raase (67.), 1:4 John Viany Bukenya (86.), 1:5 Niklas Kasten (88.), 1:6 Richart Alfred Herrmann (90.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Rico Reinhardt, David Lange; Zuschauer: 141