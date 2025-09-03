Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber SG Aken/Paschl. gegen den Dessauer SV 97 ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Aken/MTU. Am Mittwoch haben sich die SG Aken/Paschl. und der Dessauer SV 97 ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Tim Lukas Eßbach (Dessauer SV 97 e.V.) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.) erzielt wurde.

SG Aken/Paschl. Kopf an Kopf mit Dessauer SV 97 – 1:1 in Minute 26

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Dessauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Mit einem Doppelpack von erlangte der Dessauer SV 97 e.V. einen Vorsprung. Die Akener blieben ihnen auf den Fersen. Daher Al Mahmoud verschaffte seinem Team drei weitere Tore (49., 65., 80.). Spielstand 4:3 für die SG Aken/Paschl..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 9, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (84.). Die Gegner vom Dessauer SV 97 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Aken/Paschl. rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SG Aken/Paschl. – Dessauer SV 97

SG Aken/Paschl.: Hacker – Al Mahmoud, Khan, Schulze, Kutscher, Zakhel, Sulaiman, Hartwig, Laubmeier, Porsch, Nguyen

Dessauer SV 97: – Eßbach, Miertsch

Tore: 0:1 Tim Lukas Eßbach (12.), 1:1 Hoang Nhat Phuc Nguyen (26.), 1:2 (45.), 1:3 (45.+2), 2:3 Daher Al Mahmoud (49.), 3:3 Lukas Faldix (65.), 4:3 Lukas Faldix (80.), 4:4 (84.); Schiedsrichter: Philipp Hüttner (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 31