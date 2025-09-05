weather regenschauer
  4. 45 Vereine Sind Dabei&Nbsp;: Die Löwen sind nun an Bord: Initiative für Aufstiegsreform erhält weiteren Zuwachs

Das Bündnis, das sich für ein direktes Aufstiegsrecht aller Regionalliga-Meister starkmacht, hat prominente Mitstreiter gewonnen: Der TSV 1860 München und der VfL Osnabrück sind nun dabei, auch der Regionalligist BFC Preussen aus Berlin schließt sich an.

05.09.2025, 13:57
Die Initiative für eine Aufstiegsreform ist auf 45 Mitglieder angewachsen. 
Die Initiative für eine Aufstiegsreform ist auf 45 Mitglieder angewachsen.

Halle/MZ/CKI - Am Samstag will die Initiative, die sich für eine Neuregelung des Aufstiegs von der Regionalliga in die 3. Liga einsetzt, mit einem „Nicht-Aufstiegsspiel“ zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem Chemnitzer FC im Niederrheinstadion (14 Uhr) erneut auf das Thema aufmerksam machen.