Das Bündnis, das sich für ein direktes Aufstiegsrecht aller Regionalliga-Meister starkmacht, hat prominente Mitstreiter gewonnen: Der TSV 1860 München und der VfL Osnabrück sind nun dabei, auch der Regionalligist BFC Preussen aus Berlin schließt sich an.

Die Löwen sind nun an Bord: Initiative für Aufstiegsreform erhält weiteren Zuwachs

Die Initiative für eine Aufstiegsreform ist auf 45 Mitglieder angewachsen.

Halle/MZ/CKI - Am Samstag will die Initiative, die sich für eine Neuregelung des Aufstiegs von der Regionalliga in die 3. Liga einsetzt, mit einem „Nicht-Aufstiegsspiel“ zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem Chemnitzer FC im Niederrheinstadion (14 Uhr) erneut auf das Thema aufmerksam machen.