Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimvorteil half der NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt am Mittwoch nicht, als sie sich vor 60 Fans mit 0:3 (0:1) gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II geschlagen geben musste.

0:3 – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SG Sargstedt / Germania HBS II

Oschersleben/MTU. Das Match zwischen Hadmersleben und Sargstedt ist mit einer klaren 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Neo Justin Schürmann (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Direkt nach Beginn der zweiten Spielhälfte leisteten die Hausherren sich einen Rückschlag. Unfreiwillig beförderte Junias Gustav Borchers den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 18.15 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 4

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt liegt 0:2 zurück – Minute 60

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt steckte einmal Gelb ein.

27 Minuten nach der Pause konnte Gustav Neumann (Sargstedt) den Ball über die Linie bringen (72.). Mit 3:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. In Spielminute 82 handelte sich die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Oscherslebener sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – SG Sargstedt / Germania HBS II

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Grüneberg, Welz, Borchers, Herbst (75. Abraham Maketh), Kegel, Jülich (75. Al Awad), Okunowski, Franke (46. Neumann), Wolff (46. Mohamadi), Gaßmann (46. Eckert)

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Richter, Naujoks, Natow, Michl, Camara (54. Holstein), Herbst (54. Albrecht), Hartmann (36. Roßberg), Schürmann, Neumann, Henning

Tore: 0:1 Neo Justin Schürmann (7.), 0:2 Junias Gustav Borchers (60.), 0:3 Gustav Neumann (72.); Schiedsrichter: Stefan Klose (Großmühlingen); Zuschauer: 60