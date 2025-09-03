Für den VfB Ottersleben endete der 3. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Arminia Magdeburg mit 2:3 (0:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der VfB Ottersleben und der SV Arminia Magdeburg am Mittwoch 2:3 (0:2) getrennt. Alles in allem zehn Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Matti Yorick Buschendorf (SV Arminia Magdeburg) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Magdeburger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war David Assner der Torschütze (41.).

VfB Ottersleben sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 41

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Pepe Altenkirch/Ottersleben (60.), gefolgt von Max Yunashev (VfB Ottersleben) in Minute 64. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Am Ende der Partie sollte es dem SV Arminia Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Buschendorf den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Magdeburg sicherte (90.+2). Der VfB Ottersleben hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Ottersleben – SV Arminia Magdeburg

VfB Ottersleben: Kieselbach – Altenkirch, Lieck (63. Hintze), Rüger, Kozloff, Pitschmann (63. Beierke), Yunashev, Krietsch, Lübke, Raschauer (81. Niemann), Bogunski

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – May (66. Hoffmann), Kranz, Gerlach, Plexnies (66. Sheviakov), Barth, Buschendorf, Assner (56. Scharfe), Jakob, Hättasch, Beyer (56. Johnson)

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (31.), 0:2 David Assner (41.), 1:2 Pepe Altenkirch (60.), 2:2 Max Yunashev (64.), 2:3 Matti Yorick Buschendorf (90.+2); Zuschauer: 120