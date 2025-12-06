Eine herbe Schlappe erlitt der SV Blau-Weiß Dölau II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen die SG Reußen. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 27 Zuschauern mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Die 27 Zuschauer auf dem Sportplatz Dölau / haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Blau-Weiß Dölau II ein ernüchterndes 1:5 (0:2) einstecken musste.

In Minute 20 schoss Alexander Benze das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Die Landsberger legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Kevin Schicha der Torschütze.

SV Blau-Weiß Dölau II liegt 0:2 zurück – Minute 38

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Reußen musste noch einmal Gelb hinnehmen.Es sah nicht gut aus für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Benze den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:5 erweiterte (81.). Damit war der Triumph der Landsberger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Troitzsch, Klaus, Balbach, M. Klein, Lindenhahn, Grimm (75. Werdan), Wittmann (56. Richter)

SG Reußen: Harre – Herrmann, Benze, Grobstich (80. Krieger), Schicha, Schulz, Broda, Gewinner, Besser (86. Flegel), Flaschina, Czaplicki (68. John)

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27