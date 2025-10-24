Fußball-Landesklasse 5: An diesem Wochenende hat der FC Hettstedt auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den MSV Eisleben unterlag das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Vor 210 Zuschauern hat sich das Team von Marcel Gürtler mit 0:5 (0:3) gegen Eisleben eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 11 schoss Jannik Twardy das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 38 wurde ein weiteres Tor durch Oleksandr Bobeliuk erzielt.

FC Hettstedt gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 38

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Oliver Bendzko ersetzte Robert Pascal Kemnitz. Auf der Gastseite sprangen Tom Christian Seidemann für Yan Shtyrbu und Jason Behncke für John Beese ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tom Christian Seidemann den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (75.). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert. Der FC Hettstedt rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Uhlig (83. T. Lettau), Hoffmann, Wienholz, Svitiukha, T. L. Krey, M. Krey, Kemnitz (61. Bendzko), Prokhorenko (46. Mussin), J. P. Lettau, Kosko

MSV Eisleben: Isensee – Teske, Bobeliuk (76. Rische), Blankenburg (67. Zeugner), Dimespyra, Beese (55. Behncke), Twardy, Aßmann, Shtyrbu (55. Seidemann), Eckstein, Müller (67. Roos)

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210