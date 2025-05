Fußball-Landesklasse 5: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:7 (0:3) verließ die ESG Halle an diesem Wochenende den Sportplatz ESG in Halle. Der 1. FSV Nienburg fuhr siegreich nach Hause.

Ernüchternde Leistung: Das Team um Johannes Gallien hat am Samstag vor 18 Zuschauern auf dem Sportplatz ESG ganze sieben Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 0:7 (0:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Andreas Knop für Nienburg traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Knop (7.) erzielt wurde.

ESG Halle gerät 0:2 ins Hintertreffen – 7. Minute

Der Siegeszug der Nienburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Ronny Schütze im gegnerischen Tor. Eddie Kümmel traf in Minute 32, Constantin Andreas Günther in Minute 55, Knop in Minute 61 und Tim Ebeling in Minute 69. Spielstand 6:0 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 25

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die ESG Halle kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der 1.FSV Nienburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Ronny Schütze.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Ebeling den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (80.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Nienburger aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: ESG Halle – 1. FSV Nienburg

ESG Halle: Hennig – Pietsch, Wansner, Horcher (63. Ali), John, Tebbe, Wehlmann, Ros, Breitbach (46. Seidi), Keller, Kühne

1. FSV Nienburg: Held (65. Masurek) – Knop, Finze, Schmidt, Zenker, Günther (63. Totzke), Neumeister (60. Baer), Lietz, Kümmel, Hausdorf (29. Ebeling), Hensel

Tore: 0:1 Andreas Knop (2.), 0:2 Andreas Knop (7.), 0:3 Eddie Kümmel (32.), 0:4 Constantin Andreas Günther (55.), 0:5 Andreas Knop (61.), 0:6 Tim Ebeling (69.), 0:7 Tim Ebeling (80.); Schiedsrichter: Falk Iser (Naumburg); Assistenten: Hannes Reinhard Schmidt, Horst Zich; Zuschauer: 18