Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Partie gegen den SV Eintra. Lüttchendorf vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Die 143 Zuschauer auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:5 (0:4) hinnehmen musste.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz (11.).

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der allerletzten Minute konnte Vincent Matz (Höhnstedt) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Höhnstedt erzielen (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Schauer, Balashov, Rickert, Ruckhardt (63. Raase), Aschenbach (89. Hage), Göring, Mergner, Schulz, Matz, Dressel (80. Häsler)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schulze, Fiebiger, Horlbog (72. Hajdarpasic), Petraj (77. Obeid), Gerlach (80. Jankowski), Gründler, Schlegel, Stoye, Kalalib Alshabi, Siebenhühner

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143