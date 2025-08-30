Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Coach Marcus Niemeier feierte ein deutliches Ergebnis über die SG Reußen mit einem 6:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. 6:1 (2:0) in Halle-Ammendorf: Ganze sechs Bälle hat das Team von Marcus Niemeier, der BSV Halle-Ammendorf II, am Samstag im Tor der Besucher aus Reußen untergebracht.

Lennart Klein (BSV Halle-Ammendorf II) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Tobias Unger (43.) erzielt wurde.

BSV Halle-Ammendorf II führt nach 43 Minuten 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marcus Niemeier im gegnerischen Tor. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Bereits eine Minute später konnte Nick Broda (Reußen) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Reußen erzielen (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Unger (59. Schmidt), Klein, Kanditt, Thurm, Kirchbach (57. Walter), Piven, Ivanov (64. Beyer), Dabel (57. Geißler), Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Gehrke-Walther

SG Reußen: Harre – Besser, Czaplicki, Schulz, Schicha, Herrmann, Broda, Grobstich (63. Krüger), Benze, Drewlo (63. Förderreuther), Gewinner

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35