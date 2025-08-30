Für den 1. FSV Nienburg endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die Germania Wernigerode mit 1:2 (0:2).

Nienburg/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Schütze mit 1:2 (0:2) gegen Wernigerode eine Niederlage eingestehen müssen.

Mischa Hahne traf für den Germania Wernigerode in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Wernigeroder waren aber noch nicht fertig: In Minute 32 wurde ein weiteres Tor durch Anton Mittag erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 32. Minute

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Andreas Knop den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Nienburg erlangte (48.). Die Nienburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Brauer (46. Kümmel), Hensel, Knop, Neumeister, Baer (46. Dobrin), Lehmann, Finze (75. Schmilorz), Zenker, Günther, Lietz (88. Reichel)

Germania Wernigerode: Gasch – Hahne (64. Wagner), Thiel, Blume, Mittag (60. Koch), Seil, Seil, Mock, Krokowski, Müller, Hahne (60. Stechhahn)

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35