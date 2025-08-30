Kantersieg für den SV Langenstein: Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt feiern. Vor 72 Zuschauern gewann das Team 9:1 (4:1).

Langenstein/MTU. Neunmal hat der SV Langenstein am Samstag gegen die Rivalen aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 9:1 (4:1) für die Langensteiner.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Richard Götting für Langenstein traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Christoph Pinta (12.).

SV Langenstein mit 2:0 vorne – 12. Minute

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Niklas Heyer. Maximilian Krumnow konnte in Minute 19 einnetzen und Tolle legte in Minute 27 nach. Es lief nicht gut für die ZLG Atzendorf/Förderstedt. In Minute 43 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Staßfurter zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Staßfurter. Spielstand 8:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Holtzheuer (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:1 gingen die Langensteiner als Sieger vom Platz. Die Langensteiner sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Langenstein: Eitz – Bellan (60. Schulze), Priese, Holtzheuer, Rappe, Götting, Krumnow, Neutzner (73. Herrmann), Hanke (73. Eichstaedt), Gifhorn (60. Schulmeyer), Pinta (60. Hoeft)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Rock, Wullstein, Smetana, Wolter, Bock, Tolle, Ulze (70. Früchtel), Pfau, Jesse, Maier (46. Zaunbrecher)

Tore: 1:0 Richard Götting (7.), 2:0 Christoph Pinta (12.), 3:0 Maximilian Krumnow (19.), 4:0 Richard Götting (27.), 4:1 Sebastian Tolle (43.), 5:1 Daniel Holtzheuer (55.), 6:1 Richard Götting (76.), 7:1 Tim Herrmann (80.), 8:1 Richard Götting (83.), 9:1 Daniel Holtzheuer (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Robert Jordan, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 72