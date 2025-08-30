Der BSV Halle-Ammendorf II unter Leitung von Trainer Marcus Niemeier feierte einen überlegenen Erfolg über die SG Reußen mit einem 6:1 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Halle/MTU. Sechsmal hat der BSV Halle-Ammendorf II am Samstag gegen die Gegner aus Reußen eingenetzt. 6:1 (2:0) für die Hallenser.

Lennart Klein (BSV Halle-Ammendorf II) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 39, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tobias Unger den Ball ins Netz (43.).

2:0 Vorsprung für BSV Halle-Ammendorf II – 43. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf II kassierte einmal Gelb. Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Klein traf in Minute 59, Dmytro Piven in Minute 63, Justin Thurm in Minute 68 und Jordi Gonzalez Sospedra in Minute 87. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Nick Broda den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Reußen erlangte (88.). Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – SG Reußen

BSV Halle-Ammendorf II: Geppert – Thurm, Klein, Piven, Kirchbach (57. Walter), Hertel (77. Gonzalez Sospedra), Ivanov (64. Beyer), Dabel (57. Geißler), Unger (59. Schmidt), Kanditt, Gehrke-Walther

SG Reußen: Harre – Broda, Benze, Herrmann, Gewinner, Czaplicki, Grobstich (63. Krüger), Schulz, Schicha, Drewlo (63. Förderreuther), Besser

Tore: 1:0 Lennart Klein (39.), 2:0 Tobias Unger (43.), 3:0 Lennart Klein (59.), 4:0 Dmytro Piven (63.), 5:0 Justin Thurm (68.), 6:0 Jordi Gonzalez Sospedra (87.), 6:1 Nick Broda (88.); Zuschauer: 35