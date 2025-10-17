Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 5 errangen Mike Wiele und sein Team MSV Eisleben gegen den FC Eintracht Köthen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 85 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Köthen durch.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Twardy den Ball ins Netz (10.).

10. Minute: MSV Eisleben in Führung dank Doppelpack von Jannik Twardy – 2:0

In der Spielminute 33 griff der Schiri in die Tasche. Der FC Eintracht Köthen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Mike Wiele im gegnerischen Tor. Twardy traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 50. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Paul Schotte ersetzte Alexandros Dimespyra und Fabian Zeugner kam rein für Hannes Müller. Auf der Gastseite sprangen Kenneth Noel Fritsch für Finn Becker und Janes Marschall für Malikie Sawaneh ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 69. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben steckte zweimal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Yannik Rische den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – FC Eintracht Köthen

MSV Eisleben: Isensee – Bloßfeld, Bobeliuk (70. Rische), Twardy (75. Eichler), Eckstein, Dimespyra (57. Schotte), Shtyrbu, Beese, Blankenburg (64. Roos), Müller (64. Zeugner), Teske

FC Eintracht Köthen: Friese – Räber Cruz, Becker (59. Fritsch), Passou Bitalounani, Sawaneh (66. Marschall), Ishchenko, Paquo, Kallenbach, Dzwonik, Finze, Abou (79. Richter)

Tore: 1:0 Jannik Twardy (6.), 2:0 Jannik Twardy (10.), 3:0 Jannik Twardy (45.+1), 4:0 Jannik Twardy (50.), 5:0 Yannik Rische (89.); Zuschauer: 85