Petersberg/MTU. Der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rico Hoffmann (FC Hettstedt e.V.) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Niklas Kasten den Ball ins Netz (70.).

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Lucas Seidewitz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sennewitz erzielen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Seidewitz, Bartschek (61. Horn), Von Cieminski, Görlitz, Gerlach, Kasten, Dieske, Lorenz (83. Herrmann), Bukenya, Schmidt

FC Hettstedt: Meinicke – Kemnitz (57. Bendzko), Stein, Mühlenberg, Wienholz, Doberenz, Svitiukha (66. Krey), Hoffmann (86. Lettau), Krey, Kosko, Döring

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37