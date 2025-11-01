Ein 2:2 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. SV Sennewitz und FC Hettstedt am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Petersberg/MTU. Der 1. SV Sennewitz und der FC Hettstedt haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Rico Hoffmann (FC Hettstedt e.V.) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Niklas Kasten (70.) erzielt wurde.

Minute 70 1. SV Sennewitz gleichauf mit FC Hettstedt – 1:1

Unentschieden. Hettstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Lucas Seidewitz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sennewitz erlangen (89.). In Spielminute 92 handelte sich der FC Hettstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – FC Hettstedt

1. SV Sennewitz: Görke – Bukenya, Seidewitz, Görlitz, Gerlach, Lorenz (83. Herrmann), Bartschek (61. Horn), Kasten, Von Cieminski, Dieske, Schmidt

FC Hettstedt: Meinicke – Stein, Krey, Kemnitz (57. Bendzko), Hoffmann (86. Lettau), Mühlenberg, Wienholz, Kosko, Döring, Doberenz, Svitiukha (66. Krey)

Tore: 0:1 Rico Hoffmann (61.), 1:1 Niklas Kasten (70.), 1:2 Rico Hoffmann (80.), 2:2 Lucas Seidewitz (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Vincent Jochen Schildhauer, Fabian Reitmann; Zuschauer: 37