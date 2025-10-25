Ergebnis 8. Spieltag 2:0 – Heimsieg für SV Eintra. Lüttchendorf gegen SV Blau-Weiß Dölau II
Dem SV Eintra. Lüttchendorf gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5, den SV Blau-Weiß Dölau II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 42 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.
Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Die 42 Besucher auf dem Sportplatz an der B 80 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Mansfelder besiegten die Gäste aus Dölau mit 2:0 (1:0) souverän.
Nach lediglich 23 Minuten schoss Hans Siebenhühner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land
- Wettbewerb: Landesklasse 5
- Spieltag: 8
Minute 86: SV Eintra. Lüttchendorf baut Führung auf 2:0 aus
In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II kassierte einmal Gelb.
Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Paul Stoye, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (86.).
Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – SV Blau-Weiß Dölau II
SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Fiebiger (60. Kolle), Kalalib Alshabi, Petraj, Gerlach, Schulze, Horlbog, Siebald, Siebenhühner, Stoye (86. Hajdarpasic)
SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Richter, Grimm, Freund, Kleinert, Troitzsch, Hermann, Klaus, Öder (67. Wittmann), Ranft, Kleinert (72. Werdan)
Tore: 1:0 Hans Siebenhühner (23.), 2:0 Paul Stoye (86.); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Felix Bartel, Benjamin Händler; Zuschauer: 42