Petersberg/MTU. Die 28 Besucher auf dem Sportplatz Sennewitz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Petersberger schlugen die Gäste aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

93. Minute: 1. SV Sennewitz liegt mit 2:0 vorne

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Am Ende der Partie sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Richart Alfred Herrmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+3). Damit war der Triumph der Petersberger entschieden. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Gerlach (90. Al Hasan), Von Cieminski, Bukenya, Angermann (85. Harm), Kasten, Görlitz, Dieske, Schmidt (70. Herrmann), Boettcher, Berner (46. Lorenz)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Bielig, Siedler, Schrötter (75. Schreiber), Prenz, Nachtwein (67. Thomas), Lindau, Höher, Berger, Grünhage, Merker

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28